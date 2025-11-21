Bücher, Tonies, Mangas: Wie Kinder die Freude am Lesen in Mittelsachsen (wieder)entdecken

Vorlesen als Brücke in die Zukunft: Warum Kinder noch lesen, was in Bibliotheken heute gefragt ist und wie neue Medien helfen – ein Blick hinter die Kulissen zum Vorlesetag in Mittelsachsen.

„Quaaak", ruft die zweieinhalbjährige Malea vergnügt und greift nach einem Bilderbuch in der Hainichener Stadtbibliothek. Auf Buchdeckel hat sie einen Frosch entdeckt. Ihre Mutter Nancy Hosemann sieht zu und lächelt: „Sie liebt es, Bücher anzuschauen und sich vorlesen zu lassen."