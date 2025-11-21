Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nancy Hosemann liest ihrer Tochter Malea gern vor - neue Bücher finden die beiden in der Hainichener Stadtbibliothek.
Kinder und Jugendliche greifen auch gerne zu Comic-Büchern.
Anne Rombach von der Kreisergänzungsbibliothek zwischen Bücherregalen.
Nancy Hosemann liest ihrer Tochter Malea gern vor - neue Bücher finden die beiden in der Hainichener Stadtbibliothek.
Kinder und Jugendliche greifen auch gerne zu Comic-Büchern.
Anne Rombach von der Kreisergänzungsbibliothek zwischen Bücherregalen.
Mittweida
Bücher, Tonies, Mangas: Wie Kinder die Freude am Lesen in Mittelsachsen (wieder)entdecken
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vorlesen als Brücke in die Zukunft: Warum Kinder noch lesen, was in Bibliotheken heute gefragt ist und wie neue Medien helfen – ein Blick hinter die Kulissen zum Vorlesetag in Mittelsachsen.

„Quaaak“, ruft die zweieinhalbjährige Malea vergnügt und greift nach einem Bilderbuch in der Hainichener Stadtbibliothek. Auf Buchdeckel hat sie einen Frosch entdeckt. Ihre Mutter Nancy Hosemann sieht zu und lächelt: „Sie liebt es, Bücher anzuschauen und sich vorlesen zu lassen.“
