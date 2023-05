Burgfest Kriebstein: Feueralarm, fünf Euro für das Bier und 5000 Besucher

Mit rund 5000 Besuchern an vier Tagen hat sich die Verwaltung von Burg Kriebstein nach dem mittelalterlichen Burgfest sehr zufrieden gezeigt. Vom Männertag an lockte "Sachsens schönste Ritterburg" vor allem Familien an, und das trotz gestiegener Eintrittspreise. Auch Speis und Trank waren nicht gerade günstig: Die Bratwurst gab es für 4,50 Euro,...