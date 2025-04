Clevere Schüler, eine schreibende Floristin und geschäftstüchtige Erzgebirger: Drei gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Der Frühling kommt und bringt viele neue Angebote zwischen Neuhausen und Penig. Drei ganz besonders gute Geschichten haben „Freie Presse“-Reporter in Sayda, Penig und Frankenberg gefunden:

Tipp 1 - Clevere Schüler: Die Klasse 6b vom Gymnasium Penig will den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“ gewinnen. Sie hat sich für die gleichnamige Kika-Sendung qualifiziert und duelliert sich in der nächsten Woche. Am Dienstag tritt die Peniger Klasse, die sich bereits vor Wochen mit einem Video beworben hat, im Fernduell gegen die...