Corona-Demo am falschen Ort: Döbelner Stadtrat entgeht weiterer Strafe

Mittweida
Das Landgericht Chemnitz hat ein Verfahren gegen einen Döbelner Stadtrat eingestellt. Er hatte eine Demonstration in Waldheim falsch angemeldet.
Das Landgericht Chemnitz hat einen für Donnerstag vorgesehenen Berufungstermin gegen den Döbelner Stadtrat Stefan Trautmann aufgehoben. Laut Gerichtssprecherin Marika Lang wurde das Verfahren „wegen geringer Schuld mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft nach Paragraf 153 der Strafprozessordnung eingestellt“.
