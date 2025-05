Das bietet der neue Kayakomat an der Talsperre Kriebstein: „Kanu fahren, wann du willst“

Wer spontan Lust auf eine Kanutour hat, kann im Hafen in Kriebstein sofort loslegen: Ohne Personal und sogar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein neuer Ausleih-Automat macht es möglich, der Kayakomat.

Das hat die Welt schon gesehen, Kriebstein und ganz Sachsen aber wohl noch nicht. An der Talsperre Kriebstein steht seit einigen Tagen einsatzbereit ein Kayakomat. Wer mit dem Kanu schon mal im hohen Norden unterwegs war, kennt so eine Ausleihstation vielleicht. Auch in Deutschland gibt es bereits einige dieser Kayakomaten, so im Raum Hamburg und...