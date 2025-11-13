Das Oederaner Tenne-Team rockt die Landpension Schirmer in Schlegel

Mittweida
Musik zum Niederknien ist seine Mission: Das Tenne-Team aus Oederan veranstaltet Konzerte mangels eigener Bühne seit zwei Jahren in der Region. DIe letzten zwei Konzerte 2025 finden in Schlegel statt.
Rod Stewart nannte ihn einen „der besten Gitarristen Londons“. Mark Knopfler sagt, er sei ein „absolut exzellenter Musiker“. Seine Version des Dire-Straits-Hits „Sultans of Swing“ ging bei Youtube durch die Decke: Den gebürtigen Chilenen Miguel Montalban sollte man nicht verpassen. In diesem Jahr erst veröffentlichte Montalban das...
