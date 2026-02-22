Defekt in Elektroinstallation: Zwei Verletzte nach Wohnhausbrand in Roßwein

Mittweida
Erst Flammen, dann Nachkontrolle: Die Feuerwehr Roßwein hat am Samstagnachmittag stundenlang gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gekämpft.
Ein Heimrauchmelder hat am Sonnabendnachmittag einen Großeinsatz in Roßwein ausgelöst. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Lommatzscher Straße brannte die Elektroverteilung.
