Unter Atemschutz: Feuerwehrleute drangen in den verrauchten Hausflur der vor.
Unter Atemschutz: Feuerwehrleute drangen in den verrauchten Hausflur der vor. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Unter Atemschutz: Feuerwehrleute drangen in den verrauchten Hausflur der vor.
Unter Atemschutz: Feuerwehrleute drangen in den verrauchten Hausflur der vor. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Defekt in Elektroinstallation: Zwei Verletzte nach Wohnhausbrand in Roßwein
Redakteur
Von Manuel Niemann
Erst Flammen, dann Nachkontrolle: Die Feuerwehr Roßwein hat am Samstagnachmittag stundenlang gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gekämpft.

Ein Heimrauchmelder hat am Sonnabendnachmittag einen Großeinsatz in Roßwein ausgelöst. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Lommatzscher Straße brannte die Elektroverteilung.
Erschienen am: 22.02.2026 | 11:17 Uhr
