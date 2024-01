Der Künstler ist anwesend: Klaus Süß mit „Druckkraft“ im Gellert-Museum

Das Museum im Stadtpark Hainichen lädt für Sonntag zu einem gemeinsamen entspannten Ausflug in wärmere Gefilde ein, gern auch mit einem Drink, auf jeden Fall mit dem Künstler: Klaus Süß aus Chemnitz.

Zur aktuellen Ausstellung „Druckkraft“ des Chemnitzer Künstlers Klaus Süß bietet das Gellert-Museum in Hainichen am Sonntag von 17 bis 18 Uhr wieder eine Sonderführung an. Dieses Mal steht der Künstler auch selbst als Gesprächspartner zur Verfügung. Die Besucher gehen mit dem Künstler und seinen Arbeiten auf eine Bootstour, denn mehr...