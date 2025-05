Der Selbsttest zum Saisonstart im Freibad Mittweida: Anbaden macht Lust auf mehr

Jahrelang habe ich Bademeister René Fucik zum Saisonstart im Freibad Mittweida fotografiert. Nun haben wir mal die Rollen getauscht. Das Anbaden am 1. Mai war ein echtes Vergnügen.

Was für ein Start in den Mai. 12 Uhr Mittags im Freibad Mittweida. Rund 100 Leue sind schon da, vor allem Familien. 8 Uhr ist das Bad als erstes in der Region in die Saison gestartet. Die erste Jahreskarte wurde bereits 7.15 Uhr verlangt. Bis zum Mittag sind schon 35 Jahreskarten verkauft. Diese kosten seit Jahren nur 65 Euro. Hinzu kommen ebenso...