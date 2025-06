Die 5 besten Tipps gegen Hitze in Mittweida

Bei Temperaturen über 25 Grad möchten sich viele am liebsten in den Keller verziehen. In Mittweida gibt es jedoch auch schönere Plätze, um der Sommerhitze zu entkommen.

Sobald das Thermometer über 25 Grad steigt, werden viele Wohnungen zur Sauna. Dann hilft ein luftig-bekleideter Gang aus der Haustür. Fünf einfache Tipps für heiße Tage in Mittweida. Sobald das Thermometer über 25 Grad steigt, werden viele Wohnungen zur Sauna. Dann hilft ein luftig-bekleideter Gang aus der Haustür. Fünf einfache Tipps für heiße Tage in Mittweida.