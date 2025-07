Mittweida 05.07.2025

Die große Sommerhitze in der Region Mittweida: So warm wird das Wasser in den Freibädern

Von Alisa Marcinkowski 0:00 Anhören

Während der Rekordhitze der letzten Tage fliehen viele Menschen in die Freibäder. Wo schwimmt es sich aber am Kühlsten? Kurze Hosen und volle Eisdielen: Der Sommer hat auch Mittweida fest im Griff. Über 36 Grad Celsius zeigte das Thermometer, ein Spitzenwert, der viele Menschen in die Freibäder der Region lockte. Ein Sprung ins kühle Nass ist besonders angenehm, das Wasser ist erfrischend, manchmal gar kalt. Aber warum ist das so – und geht es auch anders? Kurze Hosen und volle Eisdielen: Der Sommer hat auch Mittweida fest im Griff. Über 36 Grad Celsius zeigte das Thermometer, ein Spitzenwert, der viele Menschen in die Freibäder der Region lockte. Ein Sprung ins kühle Nass ist besonders angenehm, das Wasser ist erfrischend, manchmal gar kalt. Aber warum ist das so – und geht es auch anders? Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden