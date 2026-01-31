„Die morbide Romantik des Ostens“ - Wladimir Kaminer erobert Hainichen im Sturm

Mittweida
Nun war er wirklich überall. Autor Wladimir Kaminer gastierte am Freitag erstmals in Hainichen und begeisterte nicht nur mit Trinksprüchen.
Er hat schon 38 Bücher geschrieben, mit dem aktuellen Werk „Das geheime Leben der Deutschen“ kam Wladimir Kaminer am Freitagabend erstmals nach Hainichen und zeigte sich vom Festsaal „Goldener Löwe“ im Stil des Neorokoko beeindruckt: „Heute kann ich sagen, nun war ich schon überall“. Der Saal war mit 330 Gästen bereits seit zwei...
