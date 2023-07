Die Polizei hat in Hainichen einen 40-Jährigen ertappt, der unter Alkohol am Steuer saß

Hainichen.

Ein Mann war am Sonntag in Hainichen unter dem Einfluss von Alkohol mit dem Auto unterwegs. Das hat die Polizei berichtet. Beamte hatten den 40-jährigen Mann bei einer Kontrolle ertappt. Die Polizisten hatten den Autofahrer, der mit einem Volkswagen unterwegs war, am Sonntag gegen 9.40 Uhr auf der Straße Neubau gestoppt. Die Beamten des Polizeireviers Mittweida unternahmen bei dem 40-Jährigen daraufhin unter anderem auch einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis des Tests wies schließlich einen Wert in Höhe von 1,46 Promille aus, wude mitgeteilt. Der Fahrer musste angesichts des Wertes noch zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte. (lk)