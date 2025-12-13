MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle (Symbolfoto).
Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle (Symbolfoto). Bild: Sina Schuldt/dpa/Archiv
Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle (Symbolfoto).
Glasfaserkabel liegen auf einer Baustelle (Symbolfoto). Bild: Sina Schuldt/dpa/Archiv
Mittweida
Diebe stören Breitbandausbau in Frankenberg: Glasfaser mit Kupfer verwechselt?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einer Baustelle in Frankenberg wurde ein Glasfaserkabel durchtrennt. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Die Frankenberger müssen wohl etwas länger auf das schnelle Internet warten. Der Breitbandausbau läuft derzeit, verbunden mit Baustellen entlang der B 169 in der Ortslage. Dort haben bislang unbekannte Täter nun in der Nacht zum Freitag für erheblichen Schaden gesorgt. Passiert ist dies zwischen dem 11. Dezember 18.30 Uhr und dem 12. Dezember...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
30.11.2025
1 min.
Frankenberg muss frieren: Straße gesperrt, Fernwärme gekappt
Ab Montag ist die Mühlbacher Straße in Frankenberg gesperrt.
Ein Schaden in der Fernwärmeleitung in Frankenberg hat Folgen. Schon ab Montag ist die Mühlbacher Straße dicht.
Falk Bernhardt
09.12.2025
1 min.
B 169 zwischen Frankenberg und Hainichen wieder offen - Verkehr wird aber noch gebremst
Die B 169 ist in Dittersbach nicht mehr gesperrt.
Die Bundesstraße parallel zur A 4 ist zwar nicht ganz fertig, nun aber nicht mehr gesperrt. Auf dem Abschnitt stehen noch Baustellenampeln.
Falk Bernhardt
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
Mehr Artikel