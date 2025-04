Diebstahl aus Krankenhaus Frankenberg wird vor Amtsgericht Döbeln verhandelt

Wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl muss sich ein Mann aus Mittweida vor Gericht verantworten. Der 41-Jährige soll in das einstige Krankenhaus in Frankenberg eingestiegen sein.

Das Krankenhaus musste bereits 2013 schließen. Die Zukunft der Immobilie steht in den Sternen. Doch immer wieder sind die Gebäudeteile - aus unterschiedlichen Beweggründen - von Interesse. So soll etwa ein Mann aus Mittweida in das Gebäude eingestiegen sein. In der Einrichtung entfernte er Kabel aus Buntmetall. Auch Mischbatterien legte er zum...