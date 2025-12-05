Diebstahl, Körperverletzung, Urkundenfälschung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Datenschutzverstoß: Eine Beamtin aus Hainichen soll von Mai 2022 bis Mai 2023 datenschutzrechtlich relevante Verstöße begangen haben. So habe sie in Informationssystemen des Freistaates Sachsen ohne dienstlichen Anlass recherchiert und in 13 Fällen offenkundig personenbezogene Daten abgerufen. Nun steht die Frau wegen einer Ordnungswidrigkeit...
