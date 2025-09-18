Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bei „Tedi“ in Döbeln wurde Brandgeruch festgestellt.
Bild: Justin Kurowski/EHL Media
Bei „Tedi“ in Döbeln wurde Brandgeruch festgestellt.
Bild: Justin Kurowski/EHL Media
Mittweida
Döbeln: Brandgeruch bei „Tedi“
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die Feuerwehr war am Mittwochnachmittag auf dem Niedermarkt in Döbeln im Einsatz. Was war da los?

Nach ersten Angaben der Feuerwehr kam es gegen 14.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Geschäft des Nonfood-Händlers „Tedi“. Dieser soll von einem technischen Defekt herrühren. Der Laden wurde evakuiert. Mitarbeiter brachten – nachdem sie Brandgeruch festgestellt haben – auch mehrere Flaschen mit Helium in Sicherheit.
