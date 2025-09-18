Döbeln: Brandgeruch bei „Tedi“

Die Feuerwehr war am Mittwochnachmittag auf dem Niedermarkt in Döbeln im Einsatz. Was war da los?

Nach ersten Angaben der Feuerwehr kam es gegen 14.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Geschäft des Nonfood-Händlers „Tedi“. Dieser soll von einem technischen Defekt herrühren. Der Laden wurde evakuiert. Mitarbeiter brachten – nachdem sie Brandgeruch festgestellt haben – auch mehrere Flaschen mit Helium in Sicherheit.