Döbeln: CSD-Versammlung und rechte Proteste blieben friedlich

Weitgehend störungsfrei gingen am Samstag der CSD sowie rechte Gegendemos über die Bühne. Ärger gab es dagegen mit einem bestimmten Fahrzeug schon bei der Anreise nach Döbeln.

Maren Kogge brachte das Anliegen der Christopher-Street-Day-Teilnehmer in ihrer Rede auf dem Obermarkt auf den Punkt: „Für mich ist klar, dass etwa Trans-Menschen nicht krank und auch nicht weniger wert sind", sagte die junge Frau aus Bayern. Sie ist queer, Kirchenmalermeisterin und Geschäftsführerin der Kain & Kogge GmbH, Miss Handwerk...