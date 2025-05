Döbeln: Dieb schlägt auf Security-Mitarbeiter ein

Der Unbekannte wollte in einem Einkaufsmarkt Getränke stehlen. Es kam zur handfesten Auseinandersetzung.

Döbeln.

Ein Dieb hat am Donnerstagabend in Döbeln auf einen Security-Mitarbeiter eingeschlagen. Laut Polizei wollte ein Unbekannter in einem Markt in der Schillerstraße Getränke stehlen. Er wurde durch den Ladendetektiv (m/23) aufgefordert, die Waren herauszugeben. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Täter auf den Security-Mitarbeiter ein und flüchtete. Der Mitarbeiter folgte ihm und wurde erneut geschlagen. Es kam zu weiteren Körperverletzungen durch mehrere Männer. Dabei wurde ein 41-Jähriger, der helfend eingegriffen hatte, ebenfalls verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die verletzten Männer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Security-Mitarbeiter wurde stationär aufgenommen. (fp)