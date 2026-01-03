MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei (Symbolbild) ermittelt nach einem Diebstahl in Döbeln.
Die Polizei (Symbolbild) ermittelt nach einem Diebstahl in Döbeln. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com/Archiv
Die Polizei (Symbolbild) ermittelt nach einem Diebstahl in Döbeln.
Die Polizei (Symbolbild) ermittelt nach einem Diebstahl in Döbeln. Bild: Karl-Heinz H - stock.adobe.com/Archiv
Mittweida
Döbeln: Diebe stehlen Alkohol aus Vereinsheim
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte sind in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar in ein Vereinsheim in der Straße Klostergärten eingedrungen.

Der Diebstahl in Döbeln ereignete sich nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz im Zeitraum vom 1. Januar, 10 Uhr, bis 2. Januar, 8.20 Uhr. Demnach hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Vereinsheim in der Straße Klostergärten auf und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Diebe durchwühlten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
13:30 Uhr
1 min.
Beutezug in der Silvesternacht: Polizei erwischt Diebesduo auf frischer Tat
Die Polizei hat am Neujahrsmorgen ein Diebesduo geschnappt.
Die Polizei ertappt zwei Diebe in Döbeln. Zuvor hatte das Duo in Waldheim ein Mountainbike und einen Metalldetektor gestohlen. Was sonst noch bekannt ist.
Holk Dohle
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
22.11.2025
1 min.
Einbrüche in Einfamilienhäuser in Hainichen und Döbeln
Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Häuser in Hainichen und Döbeln.
Langfinger schlugen in gleich zwei Städten zu und machten Beute. Was bisher bekannt ist.
Ingolf Rosendahl
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
Mehr Artikel