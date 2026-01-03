Döbeln: Diebe stehlen Alkohol aus Vereinsheim

Mittweida
Unbekannte sind in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar in ein Vereinsheim in der Straße Klostergärten eingedrungen.
Der Diebstahl in Döbeln ereignete sich nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz im Zeitraum vom 1. Januar, 10 Uhr, bis 2. Januar, 8.20 Uhr. Demnach hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Vereinsheim in der Straße Klostergärten auf und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Diebe durchwühlten die...
