Döbeln: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Verdacht richtet sich gegen die Mieterin.

Döbeln.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Dresdner Platz in Döbeln mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag ausrücken. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Von 13 Hausbewohnern mussten zwei Frauen (54, 92) und ein Mann (23) wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Ein Brandursachenermittler konnte einen technischen Defekt ausschließen. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung richten sich nun gegen die 24-jährigen Mieterin der Brandwohnung. (fp)