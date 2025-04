Döbeln: Polizei findet Waffen in Wohnung eines 27-Jährigen

Der Mann hatte zuvor in sozialen Medien Bilder gepostet, auf denen Waffen zu sehen waren.

Döbeln.

Drei Druckluftwaffen und drei Schreckschusswaffen sowie Diabolo-Munition hat die Polizei in der Wohnung eines 27-Jährigen in Döbeln sichergestellt. Der Mann hatte in sozialen Medien Bilder gepostet, auf denen Waffen zu sehen waren, und zudem Drohungen geäußert, teilte die Polizei mit. Das Polizeirevier Döbeln ermittelte daraufhin wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss. Einsatzkräfte machten den Deutschen am Montagnachmittag im Stadtgebiet ausfindig und griffen zu. Der Mann wurde schließlich aufgrund seines Zustands und seiner Äußerungen in ein Fachkrankenhaus gebracht. (fp)