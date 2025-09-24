Doppel-Ausstellung „Ungesehene Orte“: Laserinstitut und Deckerberg Mittweida zeigen Bernd Steinwendner

Mittweida
Die Ausstellung „Ungesehene Orte“ zeigt ab Freitag Werke von Bernd Steinwendner an gleich zwei Standorten in Mittweida. Zum Auftakt können die zu Fuß erlaufen werden.
Gleich an zwei Orten wird am Freitag (26. September) die Ausstellung „Ungesehene Orte“ mit Bildern des deutsch-österreichischen Grafikers, Zeichners und Malers Bernd Steinwendner eröffnet.
