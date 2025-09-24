Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Doppel-Ausstellung „Ungesehene Orte“: Laserinstitut und Deckerberg Mittweida zeigen Bernd Steinwendner

Der Künstler Bernd Steinwendner, hier im Jahr 2016 im Gellert-Museum in Hainichen.
Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Der Künstler Bernd Steinwendner, hier im Jahr 2016 im Gellert-Museum in Hainichen.
Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Doppel-Ausstellung „Ungesehene Orte“: Laserinstitut und Deckerberg Mittweida zeigen Bernd Steinwendner
Redakteur
Von Manuel Niemann
Die Ausstellung „Ungesehene Orte“ zeigt ab Freitag Werke von Bernd Steinwendner an gleich zwei Standorten in Mittweida. Zum Auftakt können die zu Fuß erlaufen werden.

Gleich an zwei Orten wird am Freitag (26. September) die Ausstellung „Ungesehene Orte“ mit Bildern des deutsch-österreichischen Grafikers, Zeichners und Malers Bernd Steinwendner eröffnet.
