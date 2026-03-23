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Dr. med. Bernd Kaskas (hinten rechts) mit LMK-Geschäftsführer Florian Claus und den Praxismitarbeiterinnen Melanie, Laura und Heike (v. l.).
Dr. med. Bernd Kaskas (hinten rechts) mit LMK-Geschäftsführer Florian Claus und den Praxismitarbeiterinnen Melanie, Laura und Heike (v. l.). Foto: Ines Schreiber/LMK
Dr. med. Bernd Kaskas (hinten rechts) mit LMK-Geschäftsführer Florian Claus und den Praxismitarbeiterinnen Melanie, Laura und Heike (v. l.).
Dr. med. Bernd Kaskas (hinten rechts) mit LMK-Geschäftsführer Florian Claus und den Praxismitarbeiterinnen Melanie, Laura und Heike (v. l.). Foto: Ines Schreiber/LMK
Mittweida
Dr. Bernd Kaskas verstärkt MVZ Mittweida als Experte für Magen-Darm-Erkrankungen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Der Gastroenterologe führt nun die Praxis der Krankenhausgesellschaft in Mittweida. Unter anderem in England hat er praktiziert. Der Mediziner rät zur Darmkrebsvorsorge.

Ein neuer Mediziner für Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie damit verbundener Organe praktiziert seit kurzem im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) in Mittweida. Dr. med. Bernd Kaskas folgt in der Praxis für Gastroenterologie an der Robert-Koch-Straße 3 die Nachfolge auf Dr. med....
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