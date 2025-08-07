Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach dem Aufprall eines Autos am 4. Juli bei Mittweida auf einem Baum war das Fahrzeug Schrott. Der Fahrer verletzte sich so stark, dass er am Unfallort verstarb.
Nach dem Aufprall eines Autos am 4. Juli bei Mittweida auf einem Baum war das Fahrzeug Schrott. Der Fahrer verletzte sich so stark, dass er am Unfallort verstarb. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media/Archiv
Mittweida
Dramatischer Anstieg: Schon 13 Verkehrstote in Mittelsachsen
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verkehrsstatistik steuert auf einen traurigen Höhepunkt zu. Denn Berichte über Menschen, die auf mittelsächsischen Straßen tödlich verunglücken, nehmen zu. Die Chronologie eines Ausnahmejahrs.

Die Zahlen sind erschreckend: 13 Menschen kamen in Mittelsachsen seit Jahresbeginn bei Verkehrsunfällen ums Leben. Damit steht jetzt schon fest: 2025 wird ein Ausnahmejahr in der jüngeren Statistik. 2021, 2022 und 2023 gab es je elf Unfalltote, im Vorjahr sechs.
