Dramatischer Anstieg: Schon 13 Verkehrstote in Mittelsachsen

Mittweida
Die Verkehrsstatistik steuert auf einen traurigen Höhepunkt zu. Denn Berichte über Menschen, die auf mittelsächsischen Straßen tödlich verunglücken, nehmen zu. Die Chronologie eines Ausnahmejahrs.
Die Zahlen sind erschreckend: 13 Menschen kamen in Mittelsachsen seit Jahresbeginn bei Verkehrsunfällen ums Leben. Damit steht jetzt schon fest: 2025 wird ein Ausnahmejahr in der jüngeren Statistik. 2021, 2022 und 2023 gab es je elf Unfalltote, im Vorjahr sechs.
