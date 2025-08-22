Drei neue Radwege bei Hainichen: Wie gut rollt es?

Im Raum Hainichen sind in den vergangenen Monaten drei neue Radwege entstanden. Dutzende Radbegeisterte haben diese am Freitag getestet. Wie fällt das Fazit aus?

Muskelkraft ist am Freitagnachmittag in und nahe Hainichen gefragt gewesen. Drei neue Fahrradwege sind hier entstanden. Nun hatten Stadt und Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zum Test eingeladen.