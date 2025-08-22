Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wilhelm (l.) und Christian Garbrecht aus Gersdorf auf dem straßenbegleitenden Radweg an der B 169 von Gersdorf in Richtung Falkenau.
Wilhelm (l.) und Christian Garbrecht aus Gersdorf auf dem straßenbegleitenden Radweg an der B 169 von Gersdorf in Richtung Falkenau. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Drei neue Radwege bei Hainichen: Wie gut rollt es?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Raum Hainichen sind in den vergangenen Monaten drei neue Radwege entstanden. Dutzende Radbegeisterte haben diese am Freitag getestet. Wie fällt das Fazit aus?

Muskelkraft ist am Freitagnachmittag in und nahe Hainichen gefragt gewesen. Drei neue Fahrradwege sind hier entstanden. Nun hatten Stadt und Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zum Test eingeladen.
