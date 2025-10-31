Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Mittweida
Drogen, Beleidigung, Körperverletzung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln
Von Ingolf Rosendahl
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Betäubungsmittel: Ein 43-jähriger Handwerker aus Döbeln soll in dieser Stadt im Zeitraum von April bis Juli 2024 in elf Fällen Methamphetamin an eine dritte Person verkauft haben. Nun steht der Mann wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht. 4. November, 14 Uhr, Sitzungssaal 120.
Mehr Artikel