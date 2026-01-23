MENÜ
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Drogen, Körperverletzung, Betrug: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Betäubungsmittel: Ein 22-jähriger Schüler aus Penig soll im August 2023 aus Belgien Bromodiacepam bezogen haben. Die Einfuhr des Stoffs fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Wegen des Vergehens steht der junge Mann nun vor Gericht. 27. Januar, 9 Uhr, Sitzungssaal 203.
Mehr Artikel