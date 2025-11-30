Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eltern fordern: Die Kita Windrädchen in Mühlbach muss erhalten bleiben.
Eltern fordern: Die Kita Windrädchen in Mühlbach muss erhalten bleiben.
Mittweida
Drohende Kita-Schließung: Einwohnerversammlung in Frankenberg
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Bürger sollen am Dienstag zu Lage der Frankenberger Kitas mitreden und auch Vorschläge einbringen.

Die Stadt Frankenberg hat auf die anhaltende Diskussion zur Zukunft der Kitas in der Stadt reagiert und noch vor der nächsten Stadtratssitzung eine Einwohnerversammlung einberufen. Diese findet bereits am Dienstag, den 2. Dezember ab 19 Uhr im Kulturforum „Stadtpark“ am Hammertal 3 statt. Neben Informationen zur aktuellen Lage der Kitas durch...
