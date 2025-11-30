Drohende Kita-Schließung: Einwohnerversammlung in Frankenberg

Mittweida
Bürger sollen am Dienstag zu Lage der Frankenberger Kitas mitreden und auch Vorschläge einbringen.
Die Stadt Frankenberg hat auf die anhaltende Diskussion zur Zukunft der Kitas in der Stadt reagiert und noch vor der nächsten Stadtratssitzung eine Einwohnerversammlung einberufen. Diese findet bereits am Dienstag, den 2. Dezember ab 19 Uhr im Kulturforum „Stadtpark“ am Hammertal 3 statt. Neben Informationen zur aktuellen Lage der Kitas durch...
