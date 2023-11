Drohung gegen Fußball in Mittelsachsen wird ein Fall für den Staatsschutz

Zwei am Sonntag in Frankenberg geplante Spiele waren nach einem anonymen Drohschreiben vorsorglich abgesagt worden. Die Polizei ermittelt und prüft auch Zusammenhänge zu Androhungen gegen Schulen.

Nach dem am Freitag in Frankenberg an der Jahnkampfbahn entdeckten Drohschreiben ermittelt die Polizei nun wegen Störung des öffentlichen Friedens. „Dazu wird es noch eine Abstimmung zwischen dem Revier Mittweida sowie dem Dezernat Staatsschutz geben“, erklärte Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. „Weitere Drohungen...