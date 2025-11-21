Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Hans Weiske erhielt den Geschichtspreis der Stiftung Sparkasse Mittelsachsen.
Hans Weiske erhielt den Geschichtspreis der Stiftung Sparkasse Mittelsachsen. Bild: Christof Heyden/Archiv
Braumeister Michael, Frank Rehagel, Ronny Schwarz, Holger Scheich, Jan Stirl (v.l.) stoßen nach erfolgreichem Fassbieranstich an.
Braumeister Michael, Frank Rehagel, Ronny Schwarz, Holger Scheich, Jan Stirl (v.l.) stoßen nach erfolgreichem Fassbieranstich an. Bild: Mathias Herrmann/Archiv
Annett Müller ist treibende Kraft beim Hortprojekt.
Annett Müller ist treibende Kraft beim Hortprojekt. Bild: Kerstin Rudolph/Diakonie Rochlitz/Archiv
Mittweida
Ehrung, neues Bier und Geschenke: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Falkenau, Freiberg, Hainichen und Rochlitz.

Falkenau: Dr. Hans Weiske ist mit dem von der Sparkasse Mittelsachsen ausgelobten Andreas-Möller-Geschichtspreis 2025 für seinen Beitrag zur regionalen Geschichtsforschung geehrt worden. „Auch wenn mich das Thema Eisenbahn samt Hetzdorfer Viadukt begeistert: Ich bin kein Eisenbahnfan im klassischen Sinne“, sagt der Falkenauer. „Mich...
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
3 min.
Von Rettern, Sammlern, Siegern und einem Superfoto: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Daumen hoch für die neue Rettungswache in Frankenberg.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Frankenberg, Freiberg, Rochlitz und Augustusburg.
Ingolf Rosendahl
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
14.11.2025
3 min.
Brücke, Wanderweg, Wegweiser und Wunschbäume: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Die marode Brücke in Gadewitz soll abgebrochen und ersetzt werden.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Gadewitz, Halsbrücke, Rochlitz und Augustusburg.
Ingolf Rosendahl
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel