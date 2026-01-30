MENÜ
Raik Schubert, Günter Schindler, Ralf Péus, Gunhild Nitzsche, Frank Heinitz, Matthias Miesel (v.l.).
Raik Schubert, Günter Schindler, Ralf Péus, Gunhild Nitzsche, Frank Heinitz, Matthias Miesel (v.l.). Bild: EHL
Brigadegeneral David Markus und Bürgermeister Oliver Gerstner am Wasserspielplatz im Mühlbachtal.
Brigadegeneral David Markus und Bürgermeister Oliver Gerstner am Wasserspielplatz im Mühlbachtal. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Marcel Rogau ist seit kurzem selbst Auktionator. Im Mai kommen etwa 500 Raritäten aus seinem Antikhandel in Penig unter den Hammer.
Marcel Rogau ist seit kurzem selbst Auktionator. Im Mai kommen etwa 500 Raritäten aus seinem Antikhandel in Penig unter den Hammer. Bild: Julia Czaja/Archiv
Mittweida
Ehrung, Verkehrsidee, Rekordspende, Auktion: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Niederwiesa, Freiberg, Frankenberg und Penig.

Niederwiesa: Wegen Corona und den anderen Zumutungen der jüngsten Vergangenheit musste Niederwiesa sieben Jahre pausieren. Doch nun luden Bürgermeister Raik Schubert und die Gemeinde wieder zum Neujahrsempfang. Im Rugs-Hotel am Schlosspark Lichtenwalde wurde zünftig gefeiert. Dabei: Landrat, Landtagsabgeordnete und Schuberts Amtskollegen und...
