Ein Ausweichmanöver ist auf der Autobahn bei Hainichen einem Transporterfahrer misslungen

Einem 26-Jährigen ist mit seinem Skoda am Samstag auf der Autobahn 4 bei Hainichen ein Ausweichmanöver misslungen. Ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro blieb am Fahrzeug zurück, so die Polizei. Der Unfall war gegen 8.50 Uhr knapp zweieinhalb Kilometer nach der Anschlussstelle Hainichen in Fahrtrichtung Dresden passiert. Der 26-Jährige fuhr mit...