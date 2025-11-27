Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß auf der A 4 bei Hainichen

Im Bereich der Anschlussstelle Hainichen kam es auf der A4 zu einem folgenschweren Unfall

Im mittleren der drei Fahrstreifen der Bundesautobahn 4 war am Mittwochmittag gegen 12 Uhr eine 72-Jährige in einem Pkw Ford in Richtung Dresden unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hainichen wechselte die Autofahrerin dann auf den linken Fahrstreifen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Fahrstreifen-Manöver kam es zum...