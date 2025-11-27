Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei wurde zu einem Unfall auf der Autobahn bei Hainichen gerufen.
Die Polizei wurde zu einem Unfall auf der Autobahn bei Hainichen gerufen. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Die Polizei wurde zu einem Unfall auf der Autobahn bei Hainichen gerufen.
Die Polizei wurde zu einem Unfall auf der Autobahn bei Hainichen gerufen. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Mittweida
Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß auf der A 4 bei Hainichen
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Bereich der Anschlussstelle Hainichen kam es auf der A4 zu einem folgenschweren Unfall

Im mittleren der drei Fahrstreifen der Bundesautobahn 4 war am Mittwochmittag gegen 12 Uhr eine 72-Jährige in einem Pkw Ford in Richtung Dresden unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hainichen wechselte die Autofahrerin dann auf den linken Fahrstreifen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Fahrstreifen-Manöver kam es zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
15:36 Uhr
1 min.
43-Jähriger bei Unfall in Reinsberg schwer verletzt
In Reinsberg zu einem Unfall gerufen.
In Reinsberg kollidierte ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Baum
Stephan Lorenz
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
10:38 Uhr
1 min.
Lkw stößt gegen Auto auf A4 - Dreijähriger schwer verletzt
Das Kind wurde nach dem Unfall in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Bei einem Spurwechsel eines Lastwagens kommt es auf der A4 nördlich von Dresden zu einem Unfall. Ein Kind wird dabei schwer verletzt.
Mehr Artikel