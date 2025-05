Ein Staatsoberhaupt zu Gast in Mittweida: Was wir von Estland lernen können

Estland trifft Sachsen in Mittweida – und das ist kein Zufall: Beim Wirtschaftsdialog in der Werkbank 32 ging es nicht nur um Digitalisierung. Wie Landrat Sven Krüger, Bürgermeister, Firmen und Freistaat von Partnerschaften profitieren wollen.

Etwas verwundert haben am Donnerstagvormittag Autofahrer und Passanten auf der Bahnhofstraße in Mittweida geschaut, wer da bewacht von der Polizei aus den Limousinen steigt: Mit Prof. Dr. Alar Karis aus Estland kam erstmals ein ausländisches Staatsoberhaupt in die Hochschulstadt. Anlass war der estnisch-sächsischen Wirtschaftsdialog im...