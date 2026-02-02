MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Stoppschild regelt die Vorfahrt an der Kreuzung jetzt noch klarer.
Ein Stoppschild regelt die Vorfahrt an der Kreuzung jetzt noch klarer. Bild: Manuel Niemann
In der Poststraße wird auf den Radverkehr im Kreuzungsbereich hingewiesen, außerdem fällt ein Parkplatz durch das Halteverbot weg.
In der Poststraße wird auf den Radverkehr im Kreuzungsbereich hingewiesen, außerdem fällt ein Parkplatz durch das Halteverbot weg. Bild: Manuel Niemann
Die Kreuzung Rochlitzer Straße und Poststraße in Mittweida.
Die Kreuzung Rochlitzer Straße und Poststraße in Mittweida. Bild: Tilo Steiner
Ein Stoppschild regelt die Vorfahrt an der Kreuzung jetzt noch klarer.
Ein Stoppschild regelt die Vorfahrt an der Kreuzung jetzt noch klarer. Bild: Manuel Niemann
In der Poststraße wird auf den Radverkehr im Kreuzungsbereich hingewiesen, außerdem fällt ein Parkplatz durch das Halteverbot weg.
In der Poststraße wird auf den Radverkehr im Kreuzungsbereich hingewiesen, außerdem fällt ein Parkplatz durch das Halteverbot weg. Bild: Manuel Niemann
Die Kreuzung Rochlitzer Straße und Poststraße in Mittweida.
Die Kreuzung Rochlitzer Straße und Poststraße in Mittweida. Bild: Tilo Steiner
Mittweida
Einbahnstraßen-Kreuzung mit Risiko: Warum jetzt ein Stopp-Schild an der Rochlitzer Straße steht
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Montag regelt ein Stopp-Schild statt einer neuen Vorfahrtsregelung den Verkehr an der Kreuzung Rochlitzer Straße/Poststraße, um nach mehreren Unfällen die Sicherheit zu erhöhen.

Klares Stopp statt neue Vorfahrtsregelung: Seit Montag heißt es auf der Rochlitzer Straße an der Kreuzung zur Poststraße unmissverständlich: „Halt, Vorfahrt gewähren.“ Ein Stopp-Schild regelt ab sofort den Verkehr, weil das Rechts-vor-links-Gebot auf den beiden sich kreuzenden Einbahnstraßen zu oft missachtet wurde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
3 min.
Unfallkreuzung in Freiberg: Stoppschilder an der Chemnitzer Straße/Anton-Günther-Straße
Stoppschilder stehen jetzt an der Anton-Günther-Straße/Einmündung B 173 in Freiberg.
Die Kreuzung Chemnitzer Straße/Anton-Günther-Straße in Freiberg gilt als Unfallschwerpunkt. Stoppschilder sind montiert, Markierungen sollen folgen.
Heike Hubricht
31.12.2025
3 min.
Immer wieder Unfälle an der Rochlitzer Straße in Mittweida: Neue Vorfahrtsregel soll getestet werden
An Rochlitzer und Poststraße soll eine neue Vorfahrtsregel getestet werden.
Fünfmal hat es 2025 an der Kreuzung mit der Poststraße gekracht, weil „Rechts vor links“ missachtet wurde. Jetzt hat die Stadt eine Idee im Stadtrat vorgestellt. Doch dazu gab es auch Skepsis.
Franziska Bernhardt-Muth
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel