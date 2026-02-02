Einbahnstraßen-Kreuzung mit Risiko: Warum jetzt ein Stopp-Schild an der Rochlitzer Straße steht

Mittweida
Seit Montag regelt ein Stopp-Schild statt einer neuen Vorfahrtsregelung den Verkehr an der Kreuzung Rochlitzer Straße/Poststraße, um nach mehreren Unfällen die Sicherheit zu erhöhen.
Klares Stopp statt neue Vorfahrtsregelung: Seit Montag heißt es auf der Rochlitzer Straße an der Kreuzung zur Poststraße unmissverständlich: „Halt, Vorfahrt gewähren.“ Ein Stopp-Schild regelt ab sofort den Verkehr, weil das Rechts-vor-links-Gebot auf den beiden sich kreuzenden Einbahnstraßen zu oft missachtet wurde.
