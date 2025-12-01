Einbruchserie in Altmittweida? Polizei prüft Zusammenhänge

Erneuter Einbruch in der Dorfstraße: Unbekannte hinterlassen 2500 Euro Sachschaden. Was haben sie gestohlen? Die Polizei prüft Verbindungen zu weiteren Fällen.

Laut Polizei ist zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, in der Dorfstraße in Altmittweida ein Einbruch in ein Einfamilienhaus verübt worden. Unbekannte Täter versuchten, die Hauseingangstür aufzubrechen. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt. Ob sie etwas stahlen, ist laut Polizei noch...