Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Dorfstraße in Mittweida waren mehrfach Einbrecher am Werk.
In der Dorfstraße in Mittweida waren mehrfach Einbrecher am Werk. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
In der Dorfstraße in Mittweida waren mehrfach Einbrecher am Werk.
In der Dorfstraße in Mittweida waren mehrfach Einbrecher am Werk. Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dpa
Mittweida
Einbruchserie in Altmittweida? Polizei prüft Zusammenhänge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erneuter Einbruch in der Dorfstraße: Unbekannte hinterlassen 2500 Euro Sachschaden. Was haben sie gestohlen? Die Polizei prüft Verbindungen zu weiteren Fällen.

Laut Polizei ist zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, in der Dorfstraße in Altmittweida ein Einbruch in ein Einfamilienhaus verübt worden. Unbekannte Täter versuchten, die Hauseingangstür aufzubrechen. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt. Ob sie etwas stahlen, ist laut Polizei noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Kriminelle in Altmittweida: 10.000 Euro Schaden nach Einbruch
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt wegen eines Einbruchs in Altmittweida.
Einbrecher hebeln Fenster auf und hinterlassen eine Spur der Verwüstung in Altmittweida. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.
Alexander Christoph
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
21.11.2025
2 min.
Drei Einbrüche in einer Nacht im Erzgebirge – Diebe machen Pöhla unsicher
In Pöhla waren in der Nacht zum Buß- und Bettag Einbrecher auf Tour.
In der Nacht zum Mittwoch waren Einbrecher in Pöhla unterwegs. Die Polizei ermittelt jetzt wegen besonders schweren Diebstahls.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel