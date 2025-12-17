MENÜ
Die Stadt Hainichen will den ehemaligen Hort in Wiesenstraße 12 verkaufen.
In das Gebäude, das seit Jahresanfang nicht mehr genutzt wurde, war zuletzt mehrfach eingebrochen worden.
Zuletzt wurde das Gebäude als Jugendtreff genutzt.
Mittweida
Einbruchserie mit Folgen: Ex-Jugendclub in Hainichen nach Wasserschaden vor dem Aus
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst Diebstahl, dann Wasserschaden: Mehrere Einbrüche machen dem alten Jugendclub in der Wiesenstraße ein Ende. Die Stadt Hainichen plant einen Neustart für die Jugendarbeit an einem anderem Ort.

Ein Wasserschaden mit Folgen: Gleich mehrfach hatten Diebe den ehemaligen Jugendclub in der Wiesenstraße 12 in Hainichen heimgesucht. Über ein Fenster stiegen sie zwischen dem 17. November und 20. November in das leer stehende Gebäude ein, stahlen Kupferrohre und Teile der Wasserleitung und setzten dabei das Haus unter Wasser - und das nur...
