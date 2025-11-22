Einbrüche in Einfamilienhäuser in Hainichen und Döbeln

Langfinger schlugen in gleich zwei Städten zu und machten Beute. Was bisher bekannt ist.

Am Freitag betraten Unbekannte zwischen 6.38 und 16.45 Uhr in Hainichen ein Grundstück in der Striegistalstraße. Nachdem sie ein Kellerfenster eingeschlagen hatten, drangen sie in das Einfamilienhaus ein. Die Räume wurden durchsucht. Die Diebe entwendeten Bargeld und Schmuck. Den Sach- und Stehlschaden bezifferte die Polizeidirektion Chemnitz...