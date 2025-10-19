Eine Gedenktafel kehrt nach Hainichen zurück

Mittweida
Carl Gustav Leonhardt prägte Hainichen über Jahrzehnte. Nun taucht ein bedeutsames Relikt seiner Zeit auf. Was verbirgt sich hinter der Granit-Tafel?
Für die Stadt Hainichen war es ein glücklicher Zufall: Andrea und Simon Maak aus Hainichen entdeckten 2023 in Rosenthal-Bielatal (Sächsische Schweiz) eine Granit-Tafel, die einst von dem Hainichener Flanellwarenfabrikanten Carl Gustav Leonhardt gestiftet wurde. Seit Sonntag ziert eben jener Gedenkstein die Camera Obscura.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.