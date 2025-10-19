Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Simon und Andrea Maak haben den Gedenkstein gefunden. Foto:
Simon und Andrea Maak haben den Gedenkstein gefunden. Foto: Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Simon und Andrea Maak haben den Gedenkstein gefunden. Foto:
Simon und Andrea Maak haben den Gedenkstein gefunden. Foto: Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Eine Gedenktafel kehrt nach Hainichen zurück
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Carl Gustav Leonhardt prägte Hainichen über Jahrzehnte. Nun taucht ein bedeutsames Relikt seiner Zeit auf. Was verbirgt sich hinter der Granit-Tafel?

Für die Stadt Hainichen war es ein glücklicher Zufall: Andrea und Simon Maak aus Hainichen entdeckten 2023 in Rosenthal-Bielatal (Sächsische Schweiz) eine Granit-Tafel, die einst von dem Hainichener Flanellwarenfabrikanten Carl Gustav Leonhardt gestiftet wurde. Seit Sonntag ziert eben jener Gedenkstein die Camera Obscura.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
06.10.2025
4 min.
Von 100 neuen Parkplätzen bis zum Bau des Striegistalradwegs: Was Hainichens OB Greysinger bis 2032 schaffen will
Oberbürgermeister Dieter Greysinger mit (Stadt-)Plan: Die Aufwertung des früheren Brauerei- und Molkereigeländes will er vorantreiben.
Dieter Greysinger startet im Dezember in seine vierte Amtszeit. Gemeinsam mit seiner Stadt hat er einiges vor, unter anderem das Thema Hochwasser im Blick. Doch es gibt auch Hürden.
Franziska Bernhardt-Muth
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
19.10.2025
5 min.
„Ich bin Künstler und Handwerker“: Jan Lange aus Hainichen begeistert mit traditionellem Lederhandwerk
Jan Lange (links) betreibt in Hainichen eine kleine Werkstatt für Lederwaren. Etliche Neugierige kamen am Tag des traditionellen Handwerks zu ihm.
Jan Lange und seine Tasche sind seit 20 Jahren unzertrennlich. Seine handgefertigte Kreation aus Rindsleder trotzt der Zeit. Doch was steckt hinter der beeindruckenden Langlebigkeit?
Julia Czaja
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
Mehr Artikel