Einfamilienhaus in Striegistaler Ortsteil nach Brand nicht bewohnbar

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Arnsdorf entstanden. Ursache: ein technischer Defekt der Heizung.

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist bei einem Brand am Samstagabend in einem Einfamilienhaus im Striegistaler Ortsteil Arnsdorf entstanden. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Polizei war gegen 19.50 Uhr über die Rettungsleitstelle informiert worden, dass die Heizungsanlage eines Einfamilienhauses in der Straße...