Einkaufen in Hainichen: Fleischerei schließt - Sonderpostenmarkt könnte öffnen

Die Fleischerei Richter schließt ihr Geschäft in Kürze dauerhaft. In einer anderen Branche könnte in Hainichen aber eine Neueröffnung anstehen.

Nur noch einige Tage haben die Kunden der Fleischerei Richter in der Filiale am Markt in Hainichen Gelegenheit, hier Fleisch- und Wurstwaren einzukaufen. Denn die Filiale ist ab 2. August dauerhaft geschlossen. Darüber informiert ein Aushang von Richter Erzgebirge am Geschäft. Verwiesen wird darauf, dass umliegende Filialen besucht werden...