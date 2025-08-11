Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Feuerwehrleute löschen in Döbeln eine in Brand geratene Photovoltaikanlage.
Bild: EHL Media/Justin Kurowski
Feuerwehrleute löschen in Döbeln eine in Brand geratene Photovoltaikanlage.
Feuerwehrleute löschen in Döbeln eine in Brand geratene Photovoltaikanlage. Bild: EHL Media/Justin Kurowski
Mittweida
Einsatz in Döbeln: Solaranlage in Brand geraten
Von Erik-Holm Langhof
Eine Rauchentwicklung über einem freistehenden Carport rief die Feuerwehr auf den Plan. Die erste Befürchtung bestätigte sich nicht.

In der Leipziger Straße in Döbeln ist am Sonntagnachmittag ein Teil einer Photovoltaikanlage in Brand geraten. Die Feuerwehr Döbeln und die Freiwillige Feuerwehr Limmritz sind gegen 14.15 Uhr alarmiert worden, nachdem Anwohner eine Rauchentwicklung an einem freistehenden Carport bemerkt hatten. Nach Angaben der Feuerwehr brannten Wechselrichter...
