Die Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein ist bis 22. Februar geöffnet.
Die Eisbahn im Hof von Schloss Freudenstein ist bis 22. Februar geöffnet. Bild: Mathias Herrmann/Archiv
Mittweida
Eislaufen, Sonderschau und Solokonzert: Das erwartet die Mittelsachsen dieser Woche
Redakteur
Von Jan Leißner
Ob Gebrauchsanweisung für Bier, Penaltyschießen mit den Eispiraten oder Bandoneon-Klänge: In Freiberg, Frankenberg und Oederan wird einiges geboten.

Für Schülerinnen und Schüler in Mittelsachsen sind es die letzten Tage vor Beginn der Winterferien, während sich die Faschingsfans in dieser Woche in Vorfreude auf die Hauptveranstaltungen der Karnevalssaison üben können. Langweilig wird es deshalb auch vor dem Wochenende nicht:
