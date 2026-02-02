Eislaufen, Sonderschau und Solokonzert: Das erwartet die Mittelsachsen dieser Woche

Ob Gebrauchsanweisung für Bier, Penaltyschießen mit den Eispiraten oder Bandoneon-Klänge: In Freiberg, Frankenberg und Oederan wird einiges geboten.

Für Schülerinnen und Schüler in Mittelsachsen sind es die letzten Tage vor Beginn der Winterferien, während sich die Faschingsfans in dieser Woche in Vorfreude auf die Hauptveranstaltungen der Karnevalssaison üben können. Langweilig wird es deshalb auch vor dem Wochenende nicht: