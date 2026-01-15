Elektrifizierung der City-Bahn-Strecke Hainichen–Niederwiesa wird vorbereitet: Bis Chemnitz fahren vorübergehend nur Busse

Mittweida
Auf der Trasse der C15 ist die Elektrifizierung geplant. Deshalb wird jetzt Schienenersatzverkehr nötig.
Die City-Bahn Chemnitz hat informiert, dass auf der Linie C15 (Chemnitz–Hainichen) vom 19. bis 30. Januar zwischen 8.30 und 16.30 Uhr Schienenersatzverkehr fährt. „Der Grund für diese Einschränkung ist eher erfreulich“, so Hainichens OB Dieter Greysinger. Denn wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen und auch Greysinger informieren, soll in...
