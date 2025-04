Ende einer Ära: Friedhofsverwalter in Mittweida verabschiedet sich in den Ruhestand

Nach einem Vierteljahrhundert im Dienst der Trauernden und Toten geht Thomas Ulbricht, Friedhofsverwalter in Mittweida, in den Ruhestand. Was hat er erlebt und wer führt die Tradition jetzt fort?

Nach 25 Jahren ist Schluss: Seit November 1999 hatte Thomas Ulbricht den Alten und Neuen Friedhof der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde in Mittweida in seiner Pflege. „13,5 Hektar, die im Wesentlichen eine sehr große Parkanlage sind“, sagt er. Er ist der Friedhofsverwalter, jetzt geht er in Ruhestand. Nach 25 Jahren ist Schluss: Seit November 1999 hatte Thomas Ulbricht den Alten und Neuen Friedhof der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde in Mittweida in seiner Pflege. „13,5 Hektar, die im Wesentlichen eine sehr große Parkanlage sind“, sagt er. Er ist der Friedhofsverwalter, jetzt geht er in Ruhestand.