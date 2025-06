Erst Hagel, dann heiße Party: Die Bilder zum Kramba-Festival in Hainichen

„Krach am Bach“ hat einen Nachfolger: In Hainichen hat der Jugendclub Berthelsdorf das neue Kramba-Festival gestartet. Die Tore zum Areal sind geöffnet.

Mit dem Gruppenbild der mehr als 100 Helfer ging es los. Dann kam erst mal ein kurzer Hagelschauer. Nun läuft aber Mittelsachsens größte Jugendfete. 20 Uhr am Pfingstsonntag ist in Hainichen das Kramba-Festival als Nachfolger der Party „Krach am Bach“ gestartet. 3000 Gäste werden auf dem Gelände an der Berthelsdorfer Straße 52 erwartet....