Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Hochschule Mittweida beginnt bald das neue Semester.
An der Hochschule Mittweida beginnt bald das neue Semester. Bild: Helmut Hammer
An der Hochschule Mittweida beginnt bald das neue Semester.
An der Hochschule Mittweida beginnt bald das neue Semester. Bild: Helmut Hammer
Mittweida
„Erstis“ strömen nach Mittweida
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Wintersemester begrüßt die Hochschule 1410 neue Studierende. Der Anstieg der Immatrikulationen deutet auf wachsende Beliebtheit hin. Bewerbungen sind noch möglich.

Auf rund zehn Prozent mehr „Erstis“ im Wintersemester als zum Vergleichszeitpunkt 2024 freut sich die Hochschule Mittweida. Anfang September 2024 waren es 1272 Neuimmatrikulierte, in diesem Jahr sind es schon 1410. Das teilt Hochschulsprecher Helmut Hammer mit. Bis zum Studienstart wird sich die Zahl weiter erhöhen, denn für eine Bewerbung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
3 min.
Schon wieder: Misstrauensanträge gegen EU-Kommission
Von der Leyens Kommission muss sich Misstrauensanträgen stellen. (Archivbild)
Nur gut zwei Monate nach einem überstandenen Misstrauensvotum sieht sich die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen wieder mit Misstrauensanträgen konfrontiert. Die Abstimmung steht schon bald an.
29.08.2025
1 min.
Mit Herz in die Pflege – 32 Azubis starten im Mittweidaer Klinik-Verbund
Fast alle der neuen Auzubis haben zuvor ein Praktikum oder FSJ im Verbund gemacht.
Zuwachs für die Pflege: Der LMK-Klinikverbund begrüßt 32 neue Azubis. Bewerbungen für 2026 sind bereits jetzt möglich.
Manuel Niemann
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
29.08.2025
4 min.
Einbrecher stehlen teure Technik aus Studentenclub Mittweida: „Wir lassen uns nicht unterkriegen“
Robin Keppler und Annika Wenzel gehören zum Vorstand des Vereins Studentenclub Mittweida. Sie sagen: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.“
Der Verein, der Partys, Treffen und Workshops organisiert, ist Opfer von Kriminellen geworden. Schaden: fast 10.000 Euro. Doch an ihren Plänen für den Semesterstart halten die jungen Leute fest.
Franziska Bernhardt-Muth
13:40 Uhr
2 min.
Umfrage: Wie viele Playlisten haben Sie?
Vielfältige Sammlung: 19 Prozent der Musikstreaming-Nutzer verwalten zehn oder mehr eigene Playlists.
Fast jeder Zweite teilt seine Playlisten, doch nur knapp jeder Vierte hört sich oft Musik von fremden Listen an. Das und was Nutzende noch über ihre Musik-Gewohnheiten verraten, zeigt diese Studie.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel