Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen

Mittweida
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Beim Fachtag „Kompetenz Demenz“ am 3. November will die Hochschule Mittweida den Humor als Kommunikationsmittel zu Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. Eingeladen sind neben Fachleuten auch Betroffene und Angehörige. Schirmherr ist der Psychiater, Kabarettist und Autor Manfred Lütz. Zum Programm des Fachtags gehören Vorträge, Workshops...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.