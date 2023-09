Falkenau: Unbekannte stehlen 1200 Liter Diesel

Kraftstoff im Wert von 2050 Euro haben Diebe aus drei Lkw abgezapft.

Unbekannte haben am Wochenende auf Lkw-Parkflächen am Rößnerweg in Falkenau insgesamt 1200 Liter Diesel gestohlen. Laut Polizei brachen sie an drei Lkw die Tankdeckel auf, zapften den Diesel ab und verschwanden damit. Der Wert des Kraftstoffes wurde auf rund 2050 Euro beziffert. Zudem blieb ein Sachschaden von rund 150 Euro zurück. Die Polizei...